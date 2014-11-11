Совбез ООН назначил на 12 ноября экстренную встречу по Украине

Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в постоянном представительстве Австралии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в ноябре.

«Встреча намечена на 14:30 (21:30 по киевскому времени). С отчетом о последних событиях в Украине выступят представители секретариата ООН», – сказала пресс-атташе австралийской дипмиссии Челси Мартин.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий объединенных союзных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав подтвердил во вторник 11 ноября, что в Североатлантическом союзе, как и в ОБСЕ, имеют свидетельства того, что в восточную Украину продолжают вводить боевую технику, включая тяжелую бронированную, а также оборудование и другие военные грузы.

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Филипп Бридлав выразил обеспокоенность этими событиями, а также тем, что «прекращение огня на востоке Украины остается лишь словами, а уровень насилия в регионе ежедневно растет».