Савченко доставили в суд: у нардепа хотят взять биологические образцы (фото)

Савченко заявляет, что любой принудительный отбор биологических образцов будет считать пытками.

Шевченковский районный суд города Киева рассматривает ходатайство Службы безопасности Украины о принудительном отборе биологических образцов у народного депутата Украины Надежды Савченко в рамках расследования в уголовном производстве по подозрению Савченко в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно зачитанному следственным судьей по делу Ольгой Юзьковой ходатайству, следователь хочет принудительно отобрать биологические образцы у Савченко, чтобы сравнить их со следами, которые остались на мобильном телефоне, изъятом в ноябре 2017 во время первой перевозки оружия с территории ДНР.

В ходатайстве отмечается, что эти следы "женского происхождения".

Также следователь просит принудительно отобрать биологические образцы, поскольку Савченко отказалась делать это добровольно.

В судебном заседании адвокат депутата Дмитрий Бугай объяснил, что во время принудительного отбора биологических образцов человеку заламывают руки, открывают принудительно рот и таким образом силой отбирают биологические образцы.

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Сторона защиты против удовлетворения этого ходатайства.

Савченко, в частности отметила, что любой принудительный отбор биологических образцов будет считать пытками.

Также она сообщила, что у следователей уже есть ее биологические образцы, в частности, сигарет.

Как сообщалось, народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и госпереворота, прошла допрос с помощью полиграфа.