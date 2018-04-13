"Что-то на что-то разменять": нардеп объяснил, зачем Россия ввязалась в войну в Сирии (видео)

08:49, 13 апреля 2018
Политика
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Российский авиаудар в Сирии / REUTERS

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Как заявил нардеп Георгий Логвинский в эфире ток-шоу «Право на власть», на самом деле Кремль только используют этот конфликт в Сирии как разменную монету. По мнению депутата, Россия начала боевые действия в Сирии, чтобы «что-то на что-то разменять».

Политик считает, что для Украины важно не стать частью этой игры, а защищать свои интересы. Он уверен, что «мы должны быть создателями игры – даже не игроками, где мы можем ставить свою повестку дня».

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Теги: #Россия#война#Сирия