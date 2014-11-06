The Telegraph: Путин говорит, что нет ничего плохого в договоре между СССР и нацистской Германией

21:29, 06 ноября 2014
Политика
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Президент России говорит, что не видит ничего плохого в договоре с нацистской Германией, который привел к разделу Польши - и обвиняет Британию в уничтожении всех шансов на появление антифашистского фронта.

REUTERS

В статье Тома Парфитта под названием «Путин говорит, что нет ничего плохого в договоре между Советским Союзом и нацистской Германией Адольфа Гитлера», опубликованной на сайте газеты The Telegraph, пишется о том, что Владимир Путин заявил, что нет ничего плохого в нацистско-советском пакте, договоре о ненападении, который привел к разделу Польши в начале Второй мировой войны, и предположил, что в нападении Гитлера на Европу стоит винить Англию и Францию.

Президент России высказал такое мнение на встрече с молодыми историками в Москве, в ходе которой он призвал их, помимо других тем, изучать подготовку к войне.

Комментарии могут вызвать тревогу в Восточной Европе, из-за расширения дискуссии в России о попытках использовать историю как средство для укрепления правления Путина.

Путин заявил, что сегодня западные историки пытаются «замять» Мюнхенское соглашение 1938 года, в котором Франция и Великобритания - во главе с Невиллом Чемберленом, премьер-министром - успокоили Адольфа Гитлера, приняв факт оккупации Судетской области Чехословакии.

REUTERS

«Чемберлен приехал, помахал бумажкой и сказал: « Я принес вам мир», когда он вернулся в Лондон после переговоров», согласно стенограмме Кремля, сказал Путин, который является большим любителем истории.

«На что Черчилль, я думаю, сказал небольшой группе людей примерно так: «Вот и все, теперь война неизбежна». Потому что компромисс с таким агрессором, как гитлеровская Германия, явно вел к широкомасштабному будущему военному конфликту, и некоторые люди это понимали».

Однако, Путин, казалось, думает, что в собственном договоре Москвы с Гитлером - советско-нацистском или Пакте Молотова-Риббентропа 1939 года – не было ничего плохого.

«Серьезные исследования должны показать, что тогда были такие методы внешней политики», сказал он, добавив: «Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Люди говорят: «Ах, это плохо». Но что в этом плохого, если Советский Союз не хотел воевать, что в этом плохого?»

Секретные протоколы пакта, в котором нацисты и коммунисты договорились разделить Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Румынию и Польшу на сферы влияния не были официально опровергнуты Кремлем до 1989 года.

Более 20 тыс. арестованных и захваченных поляков были казнены советской тайной полицией в Катыни в 1940 году. Нацисты начали кампанию по массовому уничтожению, которая в конечном итоге привела к гибели трех миллионов евреев только в самой Польше.

s-bat.ru

Путин, казалось, подразумевал, что секретные протоколы по-прежнему являются предметом споров сегодня, сказав: «люди все еще спорят о пакте Молотова-Риббентропа и обвиняют Советский Союз в разделе Польши».

В 2009 году российский лидер осудил нацистско-советский пакт как «безнравственный», но заявил, что Мюнхенским соглашением Франция и Великобритания уничтожили любую возможность появления антифашистского фронта.

Критики говорят, что Путин и его администрация все чаще используют исторические события как средство укрепления его авторитарного правления.

Во вторник, когда был государственный праздник «День народного единства», глава России посетил новую мультимедийную выставку в Москве, посвященную средневековой династии Рюриковичей.

Выставка изо всех сил старалась провести параллели между бурным прошлым страны и ее нынешним противостоянием с Западом из-за кризиса в Украине.

Раздел об Иване Грозном и Ливонской войне 16-го века описывает «первую антироссийскую информационную кампанию Запада».

«Европейцы пытались изобразить Россию как страну жестоких и агрессивных варваров», заявило государственное телевидение. «В конце концов, будучи недостаточно сильными, чтобы повлиять на нашу независимую международную политику, они были вынуждены ввести против нас целый ряд экономических санкций».

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