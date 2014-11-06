Лубкивский: РФ создает полигон для обучения боевиков в Донецкой области
21:20, 06 ноября 2014Политика
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Россия оборудует специальный полигон для обучения боевиков в Донецкой области.
Иллюстративное изображение / Минобороны РФ
Об этом сказал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в эфире hromadske.tv. "Силами контрразведки СБУ было установлено, что боевики с помощью своих менторов из РФ пытаются перенести полигон из Ростовской области в Донецкую для того, чтобы тренировать боевиков непосредственно на территории Украины", - отметил советник председателя СБУ.
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По его словам, "эта специальная операция "домино" финансируется из федерального бюджета РФ, привлечено много высококлассных специалистов для того, чтобы организовать тренинги и обучение для боевиков уже на украинской территории".
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