Лубкивский: РФ создает полигон для обучения боевиков в Донецкой области

Об этом сказал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в эфире hromadske.tv. "Силами контрразведки СБУ было установлено, что боевики с помощью своих менторов из РФ пытаются перенести полигон из Ростовской области в Донецкую для того, чтобы тренировать боевиков непосредственно на территории Украины", - отметил советник председателя СБУ.

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По его словам, "эта специальная операция "домино" финансируется из федерального бюджета РФ, привлечено много высококлассных специалистов для того, чтобы организовать тренинги и обучение для боевиков уже на украинской территории".