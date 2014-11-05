Россия стянула еще 50 танков к украинской границе – Тымчук

Об этом сообщил в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

"На железнодорожную станцию Каменск-Шахтинский (Ростовская область, РФ) прибыл эшелон с 50 танками и 10 командно-штабными машинами без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия перебрасывает силы к Тельманово и на фланги на севере ЛуганщиныКроме того, в районе н.п.Донецк (Ростовская область, РФ) зафиксировано перемещение в сторону госграницы порядка 70 единиц бронетехники (БТР).

Напомним, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.