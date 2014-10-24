ОБСЕ мониторит не всю границу, а только два пункта пропуска в России

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом на пресс-конференции в Ростове-на-Дону сказал руководитель миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар.

«Наша миссия состоит из 16 международных наблюдателей... Мы работаем круглосуточно в двух пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково». Часто говорят, что под нашим наблюдением вся граница, но мы только на двух пунктах - мы не смотрим ни влево, ни вправо», - сказал Пикар.

При этом он напомнил, что работа миссии ОБСЕ продлена до 23 ноября.

Пикар заявил, что непосредственно через пункты пропуска не осуществлялась переброска российской военной техники в Украину, однако была отмечена активность российской авиации.

По его словам, за три месяца эти пункты пропуска пересекли более полумиллиона людей.

Читайте такжеРоссия превращает наблюдательную миссию ОБСЕ на сбор разведданных - советник министра обороныПикар сообщил, что к перемирию 5 сентября более тысячи людей ежедневно перемещались из Украины в РФ, но тенденция в начале сентября изменилась.

«Люди начали возвращаться. Эта тенденция имеет место с тех пор, уже два месяца больше людей выезжают из РФ в Украину», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 октября заместитель начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергей Москаленко сообщил, что Государственная пограничная служба Украины не контролирует 298,5 километра государственной границы с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.

РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе - практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибло по меньшей мере 3 тысячи 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальным данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.