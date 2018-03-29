Фейгин призвал Путина поспособствовать обмену арестованного в Москве Сущенко

По словам адвоката, само это политическое дело, судебный процесс и всё, что его сопровождает, является результатом нынешнего отношения Украины и России.

Российский адвокат Марк Фейгин призвал президента России Владимира Путина поспособствовать обмену арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, интересы которого он представляет в суде.

Об этом адвокат сообщил корреспонденту УНИАН.

Фейгин напомнил, что несколько дней назад Московский городской суд приступил к рассмотрению дела Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.

По его словам, само это политическое дело, судебный процесс и всё, что его сопровождает, является результатом нынешнего отношения двух стран.

При этом адвокат отметил, что не теряет надежды на «гуманитарное решение» в «деле Сущенко», как это произошло с другим его подзащитным Ильми Умеровым из Крыма.

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«Возможный обмен Сущенко на граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, демонстрирующим расположение высшего руководства к решению проблем украинских политзаключенных. Многие этого ждут, как в Украине, так и самой России», - заявил Фейгин.

В обращении он также подчеркнул, что работа подобных ему «политических адвокатов должна быть ограждена от незаконного давления и преследований». При этом адвокат напомнил, что постоянно сталкивается с искусственными трудностями по такой категории дел.

В настоящее время, как считает защитник, в качестве инструмента против его работы по делу Сущенко используют «некоего Шария, находящегося в розыске за совершение нескольких уголовных преступлений в Украине, и обвиненного сестрой в педофилии».

6 декабря 2017 года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы проводила рассмотрение жалобы прокремлевского блогера Анатолия Шария на Фейгина. В итоге заседание перенесли на 24 января 2018 года, потом - на 27 февраля, потом на 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 27 марта украинскому журналисту Сущенко продлили срок содержания под стражей в СИЗО «Лефортово» на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

В заседании Мосгорсуда по делу Сущенко объявлен перерыв до 23 апреля.

Корреспондента «Укринформа» задержали в Москве 30 сентября 2016 года, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.