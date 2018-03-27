Украинскому журналисту Сущенко продлили срок содержания под стражей в РФ еще на полгода
Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, продлили срок содержания под стражей в СИЗО «Лефортово» на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.
Как сообщил УНИАН его адвокат Марк Фейгин, такое решение принял Мосгорсуд.
«Самое главное - это продление срока содержания под стражей. Продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей на период процесса», - сказал Фейгин.
По его словам, сегодня на закрытом процессе сторона обвинения начала оглашать письменные материалы дела.
Также он добавил, что в деле будет всего два свидетеля обвинения.
При этом Фейгин рассчитывает, что после оглашения приговора Сущенко обменяют.
«Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень велики. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернутся домой, у меня для этого есть все основания», - сказал Фейгин.
Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.
24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта. 20 марта Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста Сущенко.
21 марта адвокат Фейгин сообщил, что рассмотрение дела Сущенко в российском суде может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников он может быть освобожден.