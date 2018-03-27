Украинскому журналисту Сущенко продлили срок содержания под стражей в РФ еще на полгода

Адвокат украинского журналиста рассчитывает, что Сущенко вернется домой в этом году.

Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, продлили срок содержания под стражей в СИЗО «Лефортово» на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

Как сообщил УНИАН его адвокат Марк Фейгин, такое решение принял Мосгорсуд.

«Самое главное - это продление срока содержания под стражей. Продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей на период процесса», - сказал Фейгин.

По его словам, сегодня на закрытом процессе сторона обвинения начала оглашать письменные материалы дела.

Также он добавил, что в деле будет всего два свидетеля обвинения.

При этом Фейгин рассчитывает, что после оглашения приговора Сущенко обменяют.

«Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень велики. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернутся домой, у меня для этого есть все основания», - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта. 20 марта Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста Сущенко.

21 марта адвокат Фейгин сообщил, что рассмотрение дела Сущенко в российском суде может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников он может быть освобожден.