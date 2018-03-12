В целом ситуация спокойная: в ОБСЕ ответили на тревожные сообщения Венгрии по обстановке на Закарпатье

Наблюдатели усилили работу в Ужгороде, однако в целом, констатируют в ОБСЕ, ситуация спокойная.

Наблюдатели ОБСЕ усиленно мониторят ситуацию в Ужгороде, однако характеризуют ее как "в целом спокойную".

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

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"Факты заключаются в том, что на протяжении последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде после февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска.

В то же время отдельного офиса организация не открывала. Свои наблюдения ОБСЕ выложила в отчетах за 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

Хуг отметил, что Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.

Ранее СМИ сообщили, что 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности, сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде, а в состав миссии входят 12 человек.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля в Ужгороде произошло нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы. Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией. Позже в Польше задержали двух подозреваемых в попытке поджога.