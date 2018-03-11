Глава МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

16:33, 11 марта 2018
Политика
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В Венгрии вновь говорят о развертывании миссии ОБСЕ в Закарпатье / УНИАН

Как сообщает «Украинская правда», об этом сообщила пресс-служба правящей партии "Фидес". Партия, в свою очередь, ссылается на заявление Сиярто, сделанное 10 марта.

Глава МИД Венгрии сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское меньшинство на Закарпатье не подвергалось нападениям".

По словам Сиярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.

Глава МИД Венгрии заявил, что генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье.

Отмечается, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

В то же время, на сайте правительства Венгрии, как сообщается, пока отсутствует уведомление о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Ранее Петер Сиярто уже говорил об отправке миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье, как о свершившемся факте, отметив, что венгерская сторона приветствует такое решение.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля в Ужгороде произошло нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы. Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией. Позже в Польше задержали двух подозреваемых в попытке поджога венгерского общества в Ужгороде.

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Теги: #Венгрия#Закарпатье