Глава МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

По словам министра иностранных дел Венгрии, в пятницу он якобы получил соответствующее письмо из ОБСЕ.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто утверждает, что ОБСЕ уже сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Как сообщает «Украинская правда», об этом сообщила пресс-служба правящей партии "Фидес". Партия, в свою очередь, ссылается на заявление Сиярто, сделанное 10 марта.

Глава МИД Венгрии сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское меньшинство на Закарпатье не подвергалось нападениям".

По словам Сиярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.

Глава МИД Венгрии заявил, что генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье.

Отмечается, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

В то же время, на сайте правительства Венгрии, как сообщается, пока отсутствует уведомление о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Ранее Петер Сиярто уже говорил об отправке миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье, как о свершившемся факте, отметив, что венгерская сторона приветствует такое решение.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля в Ужгороде произошло нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы. Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией. Позже в Польше задержали двух подозреваемых в попытке поджога венгерского общества в Ужгороде.