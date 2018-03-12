Местонахождение "оппоблоковца" Бакулина неизвестно, его нужно объявить в розыск – Луценко

15:25, 12 марта 2018
Политика
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Адвокаты депутата отказались предоставить информацию о местонахождении нардепа / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель ГПУ сообщил во время заседания Комитета ВР по вопросам Регламента, который рассматривает представление на Бакулина.

Генпрокурор отметил, что следствие считает необходимым задержать и арестовать Бакулина, поскольку он после окончания следствия по его делу в 2014 году, которое завершилось закрытием уголовного дела, фактически покинул территорию Украины.

"И долгое время не является ни на заседания Верховной Рады, ни вообще на территории Украины. В настоящее время следствие не может установить место его пребывания", - сказал Луценко.

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В свою очередь, адвокаты депутата отказались предоставить такую информацию.

"Бакулина надо объявить в розыск", - заявил генпрокурор.

Также Луценко не исключил возможность использования Бакулиным вероятно полученных коррупционных денежных средств и сейчас.

"Для того чтобы остановить дальнейшие маскировку, использование, перечисление этих денежных средств, вероятное распределение их по другим коррупционным направлениям... считаем необходимым лишить свободы Бакулина", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял о подготовке представления в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых вышках показания Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн, принадлежавших компании.

19 февраля 2018 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину.

В соответствии с Регламентом ВР, профильный комитет имеет 20 дней для рассмотрения этого представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для дачи объяснений.

22 февраля Парубий сообщил, что работники аппарата ВР не могут выйти на связь ни с Бакулиным, ни с его помощниками.

Сегодня, 12 марта, председатель ВР выразил надежду, что парламент рассмотрит вопрос по Бакулину на этой неделе.

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Теги: #Луценко#Евгений Бакулин