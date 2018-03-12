Местонахождение "оппоблоковца" Бакулина неизвестно, его нужно объявить в розыск – Луценко

Генпрокурор не исключил возможность использования нардепом в данный момент вероятно добытых коррупционных средств.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что местонахождение народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, в отношении которого в Верховной Раде Украины зарегистрировано представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест, неизвестно, и его необходимо объявить в розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель ГПУ сообщил во время заседания Комитета ВР по вопросам Регламента, который рассматривает представление на Бакулина.

Генпрокурор отметил, что следствие считает необходимым задержать и арестовать Бакулина, поскольку он после окончания следствия по его делу в 2014 году, которое завершилось закрытием уголовного дела, фактически покинул территорию Украины.

"И долгое время не является ни на заседания Верховной Рады, ни вообще на территории Украины. В настоящее время следствие не может установить место его пребывания", - сказал Луценко.

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В свою очередь, адвокаты депутата отказались предоставить такую информацию.

"Бакулина надо объявить в розыск", - заявил генпрокурор.

Также Луценко не исключил возможность использования Бакулиным вероятно полученных коррупционных денежных средств и сейчас.

"Для того чтобы остановить дальнейшие маскировку, использование, перечисление этих денежных средств, вероятное распределение их по другим коррупционным направлениям... считаем необходимым лишить свободы Бакулина", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял о подготовке представления в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых вышках показания Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн, принадлежавших компании.

19 февраля 2018 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину.

В соответствии с Регламентом ВР, профильный комитет имеет 20 дней для рассмотрения этого представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для дачи объяснений.

22 февраля Парубий сообщил, что работники аппарата ВР не могут выйти на связь ни с Бакулиным, ни с его помощниками.

Сегодня, 12 марта, председатель ВР выразил надежду, что парламент рассмотрит вопрос по Бакулину на этой неделе.