Комитет ВР рассматривает представление на Бакулина: сам "оппоблоковец" на заседании отсутствует

На заседании присутствовал генеральный прокурор Юрий Луценко, однако нет самого нардепа Бакулина.

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины начал рассмотрение представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствует генеральный прокурор Юрий Луценко.

В то же время самого Бакулина нет. Он внес письменное ходатайство о заслушивании его адвокатов.

Исполняющий обязанности председателя комитета Павел Пинзеник сообщил, что в комитет поступили документы, в соответствии с которыми Бакулин находится на лечении. Пинзеник отметил, что в документах указаны два различных медицинских учреждения, однако их не назвал.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года генпрокурор Луценко заявлял о подготовке представления в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых показаниях Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн, принадлежавших компании.

19 февраля 2018 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину.

В соответствии с Регламентом ВР, у профильного комитета есть 20 дней для рассмотрения данного представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для дачи пояснений.

22 февраля Парубий сообщал, что работники аппарата ВР не могут выйти на связь ни с Бакулиным, ни с его помощниками.