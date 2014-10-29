Трехсторонние газовые переговоры затянутся до ночи. Результат объявят в четверг
22:30, 29 октября 2014Политика
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Переговоры в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейский Союз еще продолжаются и, скорее всего, будут проходить до позднего вечера среды.
Газовые переговоры в трехстороннем формате еще продолжаются / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера.
”В связи с этим пресс-конференция, которая должна была состояться сегодня, отменена”, - говорится в пресс-релизе.
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Вместе с тем, в сообщении отмечается, что в случае достижения договоренностей, пресс-конференция состоится в 8.30 утра четверга.
”Мы об этом подтвердим в семь часов утра”, - отмечают в ЕК.
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