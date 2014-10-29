Россия заявляет о полноценной системе ПВО в Крыму

Об этом РИА Новости сообщил источник в Южном военном округе.

Ранее сообщалось, что после захвата Крыма Российской Федерацией имущество воинских частей ПВО Украины было национализировано, в большинстве своем украинские ракеты не прошли технический регламент и не могут быть использованы для отражения атак с воздуха.

После начала АТО на Донбассе процесс передачи украинского военного имущества был приостановлен. На момент аннексии противовоздушная оборона полуострова состояла, фактически, только из кораблей Черноморского флота и дивизиона ПВО морской пехоты Черноморского флота.

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"На сегодняшний день ПВО Крыма способна отразить как ракетные, так и воздушные атаки на полуостров. Она состоит из мобильных комплексов, самолетов-перехватчиков, которые теперь базируются в Крыму, и интегрированных в ПВО Южного военного округа кораблей Черноморского флота. Регулярно проводятся учения и взаимодействие сил", — сказал собеседник.

Собеседник агентства особо отметил, что для создания полноценной ПВО в Крым были переброшены самолеты-перехватчики и мобильные комплексы типа "Панцирь". Он также подчеркнул, что учебно-тренировочные полеты авиации ПВО проходят как в дневное, так и в ночное время и в любых погодных условиях.