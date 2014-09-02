Нарадовались: в России спадает эйфория от аннексии Крыма - опрос

Число россиян, которые радуются аннексии Крыма Россией и одобряют ее, падает.

Об этом свидетельствует опрос российской социологической службы «Левада-Центр».

Отмечается, что чувство радости от аннексии Крыма среди респондентов снизилось на 7% (23% в апреле против 16% в августа), одобрения - на 6% (с 47% в марте и 46% в апреле до 40% в августе).

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Готовность граждан в той или иной мере «платить» за Крым снизилась с 59% в марте 2014 года до 50% в августе. Количество респондентов, которые «совершенно не готовы» возложить на свои плечи содержание полуострова выросло с 19% в марте до 28% в августе.

Более половины россиян (58%) рассматривают негативную реакцию Запада на украинскую политику России как стремление надавить на Россию, воспользовавшись украинским кризисом. Только 13% связывают такое отношение Запада с нарушением норм международного права.

Растет и сознание того, что аннексия Крыма усиливает ненависть украинского народа по отношению к России. Если в марте только 17% респондентов считали, что "крымская кампания" не вызывает в Украине особых негативных чувств к Росии, то в августе эта цифра сократилась до 9%. В то же время, 38% россиян теперь считают, что аннексия Крыма вызвала в Украине ненависть к России в целом (против 24% в марте).

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Опрос проведен 22-25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%