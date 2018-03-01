Незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом - Яценюк
«Не должны дать ни одного шанса окупанту усыпить международное внимание», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 1 марта, после того, как парламент принял инициированное «Народным фронтом» обращение к международному сообществу относительно недопущения и непризнания так называемых «выборов» президента РФ в Крыму.
В 2016 году, напомнил он, фракция НФ также инициировала решение парламента о непризнании «выборов» в Госдуму.
«Нарушения прав человека и очередное преступление против суверенитета Украины и международного права должно стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов в Крыму», - подчеркнул лидер «Народного фронта».
«Мы должны также помнить, что незаконное проведение выборов Путина в Крыму означает потерю его легитимности в целом», - подчеркнул Арсений Яценюк.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов Президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и Севастополе (№7546). За него проголосовали 255 народных депутатов.