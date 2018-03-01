Незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом - Яценюк

16:52, 01 марта 2018
Политика
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Арсений Яценюк / фото nfront.org.ua

В 2016 году, напомнил он, фракция НФ также инициировала решение парламента о непризнании «выборов» в Госдуму.

«Нарушения прав человека и очередное преступление против суверенитета Украины и международного права должно стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов в Крыму», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Мы должны также помнить, что незаконное проведение выборов Путина в Крыму означает потерю его легитимности в целом», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов Президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и Севастополе (№7546). За него проголосовали 255 народных депутатов.

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Теги: #Арсений Яценюк#выборы президента РФ