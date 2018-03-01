Незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом - Яценюк

Лидер НФ добавил, что выборы в оккупированном Крыму являются нарушением прав человека и очередным преступлением против суверенитета Украины и международного права, что должно стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов.

«Не должны дать ни одного шанса окупанту усыпить международное внимание», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 1 марта, после того, как парламент принял инициированное «Народным фронтом» обращение к международному сообществу относительно недопущения и непризнания так называемых «выборов» президента РФ в Крыму.

В 2016 году, напомнил он, фракция НФ также инициировала решение парламента о непризнании «выборов» в Госдуму.

«Нарушения прав человека и очередное преступление против суверенитета Украины и международного права должно стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов в Крыму», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Мы должны также помнить, что незаконное проведение выборов Путина в Крыму означает потерю его легитимности в целом», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов Президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и Севастополе (№7546). За него проголосовали 255 народных депутатов.