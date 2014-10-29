Боевики обстреляли позиции силовиков под Мариуполем, есть потери - штаб обороны
14:11, 29 октября 2014Политика
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Боевики обстреливают из «Градов» силы АТО в пригороде Мариуполя, есть потери.
REUTERS
Об этом сообщает Штаб обороны Мариуполя в Facebook.
«13:02 обстрел с территорий временно контролируемых т. н. ДНР позиций сил АТО, дислоцирующихся в районе н. п. Талаковка», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что обстрел начался со ствольной артиллерии, продолжился из «Градов». Данные по потерям уточняются.
Читайте такжеВ Донецке готовятся масштабные провокации с человеческими жертвами 2 ноября – СНБО«Военнослужащие сил антитеррористической операции предпринимают все необходимые меры для локализации инцидента. Ситуация находится под контролем сил АТО. Опасности для Мариуполя нет», - рапортует штаб.
Как сообщалось ранее, сегодня утром под Мариуполем боевики устроили перестрелку между собой.
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