Боевики обстреляли позиции силовиков под Мариуполем, есть потери - штаб обороны

Об этом сообщает Штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«13:02 обстрел с территорий временно контролируемых т. н. ДНР позиций сил АТО, дислоцирующихся в районе н. п. Талаковка», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обстрел начался со ствольной артиллерии, продолжился из «Градов». Данные по потерям уточняются.

Читайте такжеВ Донецке готовятся масштабные провокации с человеческими жертвами 2 ноября – СНБО«Военнослужащие сил антитеррористической операции предпринимают все необходимые меры для локализации инцидента. Ситуация находится под контролем сил АТО. Опасности для Мариуполя нет», - рапортует штаб.

Как сообщалось ранее, сегодня утром под Мариуполем боевики устроили перестрелку между собой.