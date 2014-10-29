Под Мариуполем боевики ведут перестрелку между собой

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-секретаря АТО в Мариуполе Дмитрия Горбунова.

Как уточняется, стрельба началась в 9:00 в районе населенного пункта Водяное недалеко от Мариуполя.

Перестрелка между боевиками продолжается и сейчас. В сторону украинской территории обстрел не ведется.

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