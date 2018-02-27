Волкер: после "перевыборов Путина" Россия может вернуться к переговорам по Донбассу

Он отметил, что разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей.

Конфликт в Украине не заморожен и не стабильный. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest.

Читайте такжеВолкер: миротворцы станут лучшим вариантом для защиты русскоязычного населения ДонбассаКаждый день происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы, указал он. "В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны", - сказал Волкер, передает Голос Америки.

"Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей", - подчеркнул дипломат.

Курт Волкер сообщил, что он уже четыре раза встречался со своим российским партнером, Владиславом Сурковым, последний раз – в январе. "Они внимательно выслушали наши идеи и заверил, что они вернутся со своими предложениями", - отметил он.

"В течение последнего месяца мы не слышали от россиян", - сказал Волкер, отметив, что такая позиция переговорщиков в России была ожидаемой, учитывая избирательный процесс. Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса "после перевыборов Путина", считает Волкер.

Курт Волкер также отметил важность решения США предоставить Украине летальное оружие.

"Мы работаем над усилением обороны, чтобы Россия не получила больше территории", - отметил дипломат в Twitter.

Волкер также отметил, что международное сообщество остается объединенным по вопросу Украины, что противоречит ожиданиям Путина.