Россия уже ведет 24-ю войну против Украины - экс-президент

По его убеждению, европейская политика примирения к миру не ведет.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявляет, что Россия, оккупировав Крым и начав агрессию на Донбассе, ведет 24-ю войну против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время IV Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы".

Читайте такжеРФ начала планировать агрессию против Украины еще в 2005 году – замглавы МИД"Последние четыре года мы страдаем, хотя это 24-я война, которую мы ведем с Россией. И поэтому не надо, как когда-то Евтушенко спрашивал: «Хотят ли русские войны? Хотят». Но тут вопрос, скорее, апелляция к нам самим. Чтобы извлечь уроки из того, что мы здесь сегодня анализируем, очень важно в анализе коснуться некоторых исторических параллелей, поскольку они много приносят поучений", - сказал Ющенко.

"Вам не кажется, что мы в какой-то мере живем во времена октября 1938 года? Когда несколько ведущих стран Европы на полтора года взяли на вооружение политику примирения", - отметил он и добавил, что "через полтора года вся Европа была оккупирована, а та часть, которую оккупировали, стала сателлитом Гитлера".

"Пример Европы показал, что такого рода политика приносит, возможно, самые глубокие конфликты, которые возникают в нашей истории", - отметил экс-президент.