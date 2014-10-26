Освобожденный Славянск все равно проголосовал за бывших регионалов

Второе место у Партии «Блок Петра Порошенко», которая набирает 25,7%, сообщает Славгород.

Далее идут следующие партии: Коммунистическая партия Украины – 7,8%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5,3%, Политическая партия «Народный фронт» – 5,1%.

Кандидат от Политической партии «Оппозиционный блок» Солод Юрий Васильевич уверенно побеждает в 47 мажоритарном округе Донецкой области с 34,5% голосов.

Следующий по уровню поддержки кандидат от Партии «Блок Петра Порошенко» Зонтов Олег Вячеславович – 14,5%, за ним следуют самовыдвиженцы Рыбачук Валентин Леонидович с 13,3% голосов, Билогородский Сергей Анатольевич – 6,5% и Смирнов Виктор Сергеевич – 5,7%.

Экзит-полл проводил Институт исследований регионального развития Украины на выходе из избирательных участков 26 октября 2014 года.

Опрос проводился с момента открытия и до закрытия участков с использованием пошагового метода отбора респондентов. Шаг в опросе избирателей корректировался в зависимости от активности голосования.

По состоянию на 20:00 было опрошено 2373 избирателей по мажоритарным кандидатам и 2412 по партиям.

Статистическая погрешность не превышает 1,5%.