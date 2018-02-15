Турчинов: Украина не может объявить войну России, потому что не способна противостоять ядерному государству

Как подчеркнул секретарь СНБО, Будапештский меморандум оказался «фактически фейком».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, заявляет, что Украина не объявила войну России после начала военной агрессии, поскольку не может защитить себя в случае полномасштабной войны с ядерным государство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Действительно, объявление войны делается во время военной агрессии. Проблема заключается в следующем - после полного ядерного разоружения Украины, которое состоялось с подписанием Будапештского меморандума, в Украине, на сегодняшний день, к сожалению, нет оружия, способного противостоять ядерному государству, каковым является Россия», - заявил он.

«У нас нет военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения ими (РФ) всего арсенала своего оружия, и именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, имеем оборонно-промышленный комплекс, есть оружие, достаточное для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору», - добавил Турчинов.

По его словам, после консультаций с партнерами, которые были гарантами безопасности Украины после отказа от ядерного оружия, оказалось, что «они могут нас поддержать не в военном плане, а только на дипломатическом уровне».

Как подчеркнул Турчинов, Будапештский меморандум оказался «фактически фейком».

«Именно поэтому мы не могли объявить войну ядерному государству, так как ядерное государство было готово к этой войне, и его вооруженные силы уже были готовы к вторжению, а Украина защитить себя в случае полномасштабной войны в то время не могла», - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая «так и не применяла» ядерное оружие против Украинского государства.

Глава российского МИД утверждает, что Россия продолжает «уважать» территориальную целостность Украины.

Как известно, в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

В дальнейшем два других ядерных государства - Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.