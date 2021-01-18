Без осадков и очень холодно: прогноз погоды в Киеве на завтра

17:00, 18 января 2021
36
Прослушать
Остановить

Ночью столбики термометров опустятся до -24°.

Завтра в Киеве будет очень холодно / фото УНИАН, Денис Прядко
Завтра в Киеве будет очень холодно / фото УНИАН, Денис Прядко

В Киеве завтра, 19 января, ожидаются настоящие крещенские морозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра в Украине ожидается трескучий мороз, а на западе - снегопады (карта)

Согласно прогнозу, столбики термометров не поднимутся выше отметки -14° днем, а ночью ожидается до -24° мороза. К счастью, в этот день не будет сильного ветра. Днем его скорость составит 2,2-2,8 м/с, а к вечеру 0,1-1,9 м/с.

Во вторник в столице весь день будет облачно с прояснениями и стабильно пониженное атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погода в КиевеНовости Киевапогода на завтра
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
57 %
747 мм
7.4 м/с
4 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь