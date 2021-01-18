Без осадков и очень холодно: прогноз погоды в Киеве на завтра
Ночью столбики термометров опустятся до -24°.
В Киеве завтра, 19 января, ожидаются настоящие крещенские морозы.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра в Украине ожидается трескучий мороз, а на западе - снегопады (карта)
Согласно прогнозу, столбики термометров не поднимутся выше отметки -14° днем, а ночью ожидается до -24° мороза. К счастью, в этот день не будет сильного ветра. Днем его скорость составит 2,2-2,8 м/с, а к вечеру 0,1-1,9 м/с.
Во вторник в столице весь день будет облачно с прояснениями и стабильно пониженное атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- "Зима не заканчивается": синоптик рассказал, когда морозы пойдут на спад
- В Одессе из-за морозов на море увидели необычное явление (фото, видео)
- Морозы отступят и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)
- До -25°: в начале недели в Украине будут держаться морозы
- Украина страдает от морозов: как регионы переживают холода (видео)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-16°... -20°
- Днепр-14°... -18°
- Донецк-11°... -21°
- Житомир-16°... -21°
- Запорожье-12°... -21°
- Ивано-Франковск-10°... -18°
- Киев-15°... -20°
- Кропивницкий-13°... -23°
- Луганск-10°... -22°
- Луцк-14°... -20°
- Львов-12°... -20°
- Николаев-10°... -15°
- Одесса-8°... -16°
- Полтава-15°... -17°
- Ровно-17°... -23°
- Симферополь-6°... -16°
- Сумы-15°... -20°
- Тернополь-13°... -20°
- Харьков-11°... -22°
- Херсон-10°... -17°
- Хмельницкий-16°... -22°
- Черкассы-13°... -20°
- Чернигов-14°... -22°
- Черновцы-9°... -14°
+1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:-4° / +7°
Влажность:57 %
Давление:747 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:26
Закат17:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей