Без осадков и очень холодно: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ночью столбики термометров опустятся до -24°.

Завтра в Киеве будет очень холодно / фото УНИАН, Денис Прядко

В Киеве завтра, 19 января, ожидаются настоящие крещенские морозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, столбики термометров не поднимутся выше отметки -14° днем, а ночью ожидается до -24° мороза. К счастью, в этот день не будет сильного ветра. Днем его скорость составит 2,2-2,8 м/с, а к вечеру 0,1-1,9 м/с.

Во вторник в столице весь день будет облачно с прояснениями и стабильно пониженное атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

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