При этом в стране установится теплая погода.

В пятницу, 30 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Западные области, Киевщину, Черниговщину и Полтавщину накроют ливни. Средняя температура в течение дня составит +19°. Холоднее всего будет на Львовщине - до +16°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ливень, ночью +6°, днем +16°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +17°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +18°.

В Тернополе 30 апреля ночью будет +6°, днем +18°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +7°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ливень, ночью +10°, днем +20°.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +8°...+20°.

В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +8°, днем +19°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +20°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +10°...+18°.

В Одессе 30 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью +9°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачная с прояснениями погода, ночью +9°, днем +18°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +19°.

В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, +10°...+20°.

В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +20°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +10°, днем +19°.

Народные приметы 30 апреля

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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Автор: Елена Пилипчак