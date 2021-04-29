Завтра в Украине ожидаются ливни / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 30 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Западные области, Киевщину, Черниговщину и Полтавщину накроют ливни. Средняя температура в течение дня составит +19°. Холоднее всего будет на Львовщине - до +16°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
  • Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ливень, ночью +6°, днем +16°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +17°.
  • В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +18°.
  • В Тернополе 30 апреля ночью будет +6°, днем +18°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +7°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ливень, ночью +10°, днем +20°.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +9°, днем +20°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +8°...+20°.
  • В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +8°, днем +19°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +20°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +10°...+18°.
  • В Одессе 30 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +15°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +9°, днем +21°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачная с прояснениями погода, ночью +9°, днем +18°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +19°.
  • В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, +10°...+20°.
  • В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +20°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью +10°, днем +19°.
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 30 апреля

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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Автор: Елена Пилипчак