Часть Украины заметет снегом: ожидаются метели и гололедица

14:44, 22 января 2021
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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

фото ua.depositphotos.com
фото ua.depositphotos.com

В западных областях Украины 24-25 января ожидаются значительные снегопады.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

«24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, а в западных областях значительный дождь и мокрый снег», - говорится в сообщении.

25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный нег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый).

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Также в большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - 10-20 см.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Автор: Виталий Саенко

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Теги: снегметельукргидрометцентрпогода в Украине
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