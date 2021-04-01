Этна на Сицилии извергается в семнадцатый раз за полтора месяца (фоторепортаж, видео)
Пока вулкан не несет никакой угрозы населенным пунктам.
Новое извержение Этны на Сицилии. В ночное небо вулкан выпустил многометровые черные клубы дыма и тона лавы. Это уже 17-ое извержение за полтора месяца.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ученые говорят, пока никакой угрозы соседним городам и поселкам Этна не несет. Главное, просят людей не приближаться к вулкану слишком близко. Ближайший аэропорт в Катании работает в обычном режиме.
Извержение вулкана Этна
Извергаться вулкан начал еще 13 декабря 2020 года - фонтаны лавы и искры были хорошо видны в темноте, разглядеть их смогли жители близлежащих населенных пунктов.
По данным специалистов, на данный момент опасности от извержения для людей нет. Не пострадал от активности Этны и местный аэропорт, хотя вулканическая активность нередко представляет угрозу для самолетов из-за частиц пепла в воздухе - сейчас аэродром работает без сбоев. А вот над близлежащими деревнями выпадает пепел.
Справка УНИАН. Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.
- Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.
- Высота: 3329 м.
- Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.
- Крупнейший действующий вулкан Европы.
- Место: остров Сицилия в Италии.
- Возраст: более 350 000 лет.
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