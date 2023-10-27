В Украине будет сухо и солнечно, отметила Диденко.

В воскресенье, 29 октября, в Украине ощутимо потеплеет и будет солнечно. При этом такая погода задержится на несколько дней, прогнозирует известная синоптик Наталка Диденко.

"Очень уж хорошая погода завещается, - отметила она. - Повсюду в Украине 29 октября ожидается сухая погода с солнышком, с высокой температурой воздуха +14…+19 градусов, на юге +20…+24 градуса, чуть свежее на северо-востоке +10…+13 градусов".

Такая же отличная погода ожидается в понедельник-вторник, 30 и 31 октября, добавила синоптик:

Видео дня

"Солнечно (если туманы не помешают) и с температурой воздуха +15…+20 градусов, на юге до +24 градусов… Поэтому стоит планировать что-то хорошее сделать на днях, 29-31 октября".

Погода в Киеве в ближайшие дни

В воскресенье в Киеве будет сухо, солнечно, ветер стихнет, температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов.

В понедельник-вторник, возможно, в столице потеплеет до +20 градусов, отметила Диденко.

Прогноз погоды на 28 октября

Напомним, ранее УНИАН писал, что по прогнозу Диденко, в субботу, 28 октября, в некоторых областях Украины ожидаются незначительные дожди и сильный ветер:

"До штормовых порывов, до 17-22 метров в секунду, иногда и сильнее, до 25 метров в секунду!".

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