Непогода продолжается: Карпаты засыпало снегом, а на востоке холод до -25° (фото)
В горных районах Львовской и Закарпатской областей выпало до 20 сантиметров снега.
В Украине, несмотря на прогнозы о потеплении, продолжаются морозы и снегопады.
Так, сегодня ночью в горных районах Львовской и Закарпатской областей выпало до 20 сантиметров снега. В Тернопольской области - до 8 см, небольшой снег в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
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Как сообщается, температура воздуха на западе -6°...-9°, на остальных территориях страны от -13° до -25°.
Погода в Украине на сегодня
По сообщению Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье значительный снег.
На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно южный 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью -15°...-20°, днем -5°...-10°, в северо-восточных и восточных областях ночью -21°...-26°, днем -12°...-17°, на западе страны и в Крыму ночью -4°...-9°, днем -2°...+3°.
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- Винница-3°... -7°
- Днепр-13°... -19°
- Донецк-13°... -25°
- Житомир-3°... -5°
- Запорожье-10°... -18°
- Ивано-Франковск+1°... -2°
- Киев-7°... -8°
- Кропивницкий-8°... -13°
- Луганск-17°... -27°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+3°... +1°
- Николаев-4°... -9°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-12°... -18°
- Ровно-1°... -2°
- Симферополь-2°... -3°
- Сумы-13°... -20°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков-13°... -22°
- Херсон-5°... -9°
- Хмельницкий-2°... -4°
- Черкассы-7°... -12°
- Чернигов-10°... -12°
- Черновцы+1°... -5°