Непогода продолжается: Карпаты засыпало снегом, а на востоке холод до -25° (фото)

09:26, 20 января 2021
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В горных районах Львовской и Закарпатской областей выпало до 20 сантиметров снега.

В Украине продолжаются морозы / фото ua.depositphotos.com
В Украине продолжаются морозы / фото ua.depositphotos.com

В Украине, несмотря на прогнозы о потеплении, продолжаются морозы и снегопады.

Так, сегодня ночью в горных районах Львовской и Закарпатской областей выпало до 20 сантиметров снега. В Тернопольской области - до 8 см, небольшой снег в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В Украину идут мощные снегопады: названы точные даты

Как сообщается, температура воздуха на западе -6°...-9°, на остальных территориях страны от -13° до -25°.

Погода в Украине на сегодня

По сообщению Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье значительный снег.

На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно южный 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью -15°...-20°, днем -5°...-10°, в северо-восточных и восточных областях ночью -21°...-26°, днем -12°...-17°, на западе страны и в Крыму ночью -4°...-9°, днем -2°...+3°.

Снег на горе Поп Иван в Карпатах / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
Снег на горе Поп Иван в Карпатах / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: снегУкравтодорКарпатыснегопадфотонепогода в Украине
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