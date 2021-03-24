Груды камней и песка движутся в сторону города: Тбилиси оказался под угрозой схода оползня (фото)

Оползень двигается в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки.

В горе продолжает увеличиваться трещина / Фото Sputnik Грузия

Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлома в скале в районе улицы Мачавариани, пишет Sputnik Грузия.

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Как утверждают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли, груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.

"Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке. Но это неточные данные, и их необходимо проверить", - рассказала руководитель института Теи Годоладзе.

В свою очередь, местная мэрия утверждает, что угроза схода селя возникла из-за строительных работ, которые велись в районе скалы в последние несколько лет. Журналисты издания отмечают, что под склоном располагается дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари. Ее возведение курировали городские власти.

К настоящему времени проходящий под скалой отрезок трассы был перекрыт. Для изучения ситуации и оценки потенциальной угрозы в Грузию по запросу властей срочно прибыла группа немецких геологов из Мюнхенского бюро строительства и геологии. Точного прогноза развития событий пока нет.

Последний крупный обвал природного грунта произошел в Грузии 13 июня 2015 года. Наряду с сильными дождями это спровоцировало сильное наводнение в Тбилиси. Город был затоплен, серьезно пострадал центр грузинской столицы, частично были разрушены автомагистрали, повреждены линии электропередачи и жилые дома. Жертвами стихии стали 19 человек.

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