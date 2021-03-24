Груды камней и песка движутся в сторону города: Тбилиси оказался под угрозой схода оползня (фото)
Оползень двигается в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки.
Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлома в скале в районе улицы Мачавариани, пишет Sputnik Грузия.
В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег (фото)
Как утверждают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли, груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.
"Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке. Но это неточные данные, и их необходимо проверить", - рассказала руководитель института Теи Годоладзе.
В свою очередь, местная мэрия утверждает, что угроза схода селя возникла из-за строительных работ, которые велись в районе скалы в последние несколько лет. Журналисты издания отмечают, что под склоном располагается дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари. Ее возведение курировали городские власти.
К настоящему времени проходящий под скалой отрезок трассы был перекрыт. Для изучения ситуации и оценки потенциальной угрозы в Грузию по запросу властей срочно прибыла группа немецких геологов из Мюнхенского бюро строительства и геологии. Точного прогноза развития событий пока нет.
Последний крупный обвал природного грунта произошел в Грузии 13 июня 2015 года. Наряду с сильными дождями это спровоцировало сильное наводнение в Тбилиси. Город был затоплен, серьезно пострадал центр грузинской столицы, частично были разрушены автомагистрали, повреждены линии электропередачи и жилые дома. Жертвами стихии стали 19 человек.
Вас также могут заинтересовать другие новости по теме:
- Винница+3°... -4°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+4°... -4°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+5°... -3°
- Кропивницкий+3°... -2°
- Луганск+1°... 0°
- Луцк+5°... -4°
- Львов+5°... -6°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+4°... -6°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы+4°... -3°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+5°... -5°
- Черновцы+4°... -4°