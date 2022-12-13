В среду, 14 декабря, в Украине ожидается морозная и сухая погода. Осадки покинут территорию нашей страны, лишь в Сумской области ожидается снег. По всей стране будет небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Температура в темное время суток опустится до -5°...-11°, а днем будет держаться в пределах -3°...0°. Лишь на юге будет немного теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -5°, днем -2°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -5°, днем -1°.
- В Луцке -небольшая облачность, ночью -11°, днем -2°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.
- В Тернополе 14 декабря ночью будет -4°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +2°, пасмурно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.
- В Виннице завтра будет -9°...-3°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью -5° днем -2°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-3°.
- В Одессе 14 декабря - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Херсоне в среду ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, небольшая облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+2°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем -1°.
Народные приметы на 14 декабря
14 декабря - Наума. Облака против ветра плывут - скоро похолодает.