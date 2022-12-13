Осадки ожидаются лишь в Сумской области.

В среду, 14 декабря, в Украине ожидается морозная и сухая погода. Осадки покинут территорию нашей страны, лишь в Сумской области ожидается снег. По всей стране будет небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Температура в темное время суток опустится до -5°...-11°, а днем будет держаться в пределах -3°...0°. Лишь на юге будет немного теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -5°, днем -2°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -5°, днем -1°.

В Луцке -небольшая облачность, ночью -11°, днем -2°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.

В Тернополе 14 декабря ночью будет -4°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +2°, пасмурно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Виннице завтра будет -9°...-3°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -5° днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -2°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-3°.

В Одессе 14 декабря - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Херсоне в среду ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем -1°.

14 декабря - Наума. Облака против ветра плывут - скоро похолодает.

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