Христиане отмечают церковный праздник 14 декабря в честь ветхозаветного пророка Наума.
В Киевской Руси святой Наум считался покровителем грамоты и учебы. Ему молились как школьники, так и взрослые, чтобы он прибавил ума и помог принять мудрое решение. Дата 14 декабря считается очень удачной для любого обучения, приобретения новых навыков и творчества. На эту дату раньше выпадал День учителя.
Родители в Наумов день отправляли детей на учебу или приглашали домой учителей. Также эту дату можно посвятить научной работе или прочтению какой-то сложной книги. При этом во время чтения нужно соблюдать некоторые правила, чтобы прочитанное хорошо усвоилось.
Что нельзя делать 14 декабря
- Наши предки говорили, что во время чтения нельзя есть, иначе можно "съесть" ум.
- Нельзя оставлять открытой книгу, которую сейчас не читают.
- В этот день нельзя ругаться матом.
- Строго запрещено напиваться, и вообще не стоит пить алкоголь сегодня. По примете, такой человек может стать алкоголиком.
Приметы погоды 14 декабря
- Северный ветер сулит сильное похолодание.
- Если звезды на небе ярко мерцают, то будет вьюга.
- Собаки весь день лают - к снегопаду.
- Облака плывут против ветра - к похолоданию.