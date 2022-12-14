Народный праздник 14 декабря известен под названиями Наумов день, Наум Грамотник.

Христиане отмечают церковный праздник 14 декабря в честь ветхозаветного пророка Наума.

В Киевской Руси святой Наум считался покровителем грамоты и учебы. Ему молились как школьники, так и взрослые, чтобы он прибавил ума и помог принять мудрое решение. Дата 14 декабря считается очень удачной для любого обучения, приобретения новых навыков и творчества. На эту дату раньше выпадал День учителя.

Родители в Наумов день отправляли детей на учебу или приглашали домой учителей. Также эту дату можно посвятить научной работе или прочтению какой-то сложной книги. При этом во время чтения нужно соблюдать некоторые правила, чтобы прочитанное хорошо усвоилось.

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Что нельзя делать 14 декабря

Наши предки говорили, что во время чтения нельзя есть, иначе можно "съесть" ум. Нельзя оставлять открытой книгу, которую сейчас не читают. В этот день нельзя ругаться матом. Строго запрещено напиваться, и вообще не стоит пить алкоголь сегодня. По примете, такой человек может стать алкоголиком.

Приметы погоды 14 декабря

Северный ветер сулит сильное похолодание.

Если звезды на небе ярко мерцают, то будет вьюга.

Собаки весь день лают - к снегопаду.

Облака плывут против ветра - к похолоданию.

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