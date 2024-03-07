Скорость ветра на высокогорье достигает 10 м/с и держится мороз.

В Карпатах сегодня снежило. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным спасателей, в течение суток выпало значительное количество свежего снега. Местами заносы составляют 40-50 см.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер на высокогорье дует восточный, а его скорость достигает 10 м/с. Температура воздуха упала до -5°С.

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По данным Украинского гидрометцентра, 7 марта в связи с ожидаемыми осадками на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен 3 уровень опасности.

Похолодание в Украине - прогноз до конца недели

В Украину пришло похолодание. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 8 марта ветер в Украине ослабнет, а днем воздух прогреется до +3...+8 °С. В восточных и северных областях ночью мороз будет достигать -4...-9 °С, а днем ожидается не выше -2...+3 °С.

9 марта в Украине будет сухо. Ночью ожидается -1...-6 °С, но на востоке местами температура еще будет падать до -10 °С. Днем столбики термометров покажут +3...+8 °С, а в западной части местами воздух прогреется до +10...+12 °С.

В конце недели в Украине сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью по всей стране составит 0...-5 °С, днем +4...+9 °С, а в западных областях потеплеет до +10...+13 °С.

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