В лесах уже можно встретить подснежники, калюжницу и другие весенние цветы.

На календаре еще зима, а в лесах Карпатского биосферного заповедника уже ощущаются первые робкие шаги весны - начали цвести первые подснежники. Об этом говорится на странице заповедника в Facebook.

"Друзья, мы принесли нам цветочные фотосвидетельства из урочища Кузий. Здесь уже расцветают подснежники, первоцветы, калюжница, кремена и другие первые весенние цветы", - говорится в сообщении.

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Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

Февраль в Украине завершится снижением температуры. По словам известного синоптика Игоря Кибальчича, с 27 по 29 февраля ожидается приход холодного воздуха с востока Европы, что приведет к снижению температуры на 5-7 градусов. Аномально теплая погода будет держаться только на Закарпатье, где термометры днем покажут +11 ... +18 °С.

Ветер к концу месяца будет преимущественно с южного направления, с небольшими колебаниями в некоторые дни.

Снежный покров высотой 1-4 см, который пока еще частично присутствует на севере Левобережья и в западных областях страны, к концу февраля полностью растает, за исключением Карпат.

Итак, по словам синоптика, атмосферные явления над Европой постепенно переходят в весенний режим. Этому способствуют высокое положение солнца днем, отсутствие снежного покрова и преобладание циркуляции тепла из южных широт в северные регионы.

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