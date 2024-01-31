Во Львове и Львовской области на сегодня, 31 января, объявили повышенный уровень опасности из-за скользких дорог. Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.
"31 января на дорогах гололедица. І уровень опасности. Водители и пешеходы, будьте внимательными и осторожными", - говорится в сообщении.
Также желтый уровень опасности объявлен и в Закарпатской области. Здесь, по данным Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, ночью и утром 31 января и 1 февраля на горных участках дорог сохранится гололедица.
Погода во Львове и области - прогноз на сегодня
Во Львовской области 31 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем +3°...+8°.
Во Львове также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем +4°...+6°.
Погода на Закарпатье - прогноз на 31 января
В Закарпатской области сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, на горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0°...+5°.
В Ужгороде также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +3°...+5°.