Синоптики предупреждают об опасных явлениях и жителей Львовской области.

На понедельник, 29 января, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение о метеорологических явлениях обнародовал Львовский гидрометцентр.

"По территории Львовской области и по городу Львову 29 января на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Также синоптики прогнозируют сегодня утром туман, из-за чего видимость будет 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода во Львове и области - прогноз на 29 января

По данным синоптиков, 29 января погоду на Львовщине будет определять западная периферия антициклона с центром над Полесьем.

Будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем от 1° мороза до 4° тепла, а во Львове столбики термометров покажут +1°...+3°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

Последний понедельник января в Украине будет облачным, но не морозным. На Западе будет +1°...+5°, местами дожди и снег. На севере: -1° ... +1°, на востоке: +1° ... +3°. В центральной части ожидается +1°...+3°, На Кировоградщине дожди. На юге будет 0...+4°, в Крыму небольшие дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: