В среду, 31 января, украинцев ждет теплая погода без осадков и с обилием солнца. Ночью еще будут небольшие морозы до -5°, а днем по всей стране будет уверенный "плюс". Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +5°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Тернополе 31 января ночью будет -4°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6, днем +5°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.
- В Виннице завтра будет -4°...+6°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью -2° днем +5°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
- В Одессе 31 января - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Херсоне в среду ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -5°...+3°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
Приметы погоды 31 января
Если в полдень ясно и безоблачно, то вечна будет ранняя.