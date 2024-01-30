31 января в Украине будет плюсовая температура / фото myamadlash, Pixabay

В среду, 31 января, украинцев ждет теплая погода без осадков и с обилием солнца. Ночью еще будут небольшие морозы до -5°, а днем по всей стране будет уверенный "плюс". Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +5°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
  • В Тернополе 31 января ночью будет -4°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6, днем +5°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет -4°...+6°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью -2° днем +5°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
  • В Одессе 31 января - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Херсоне в среду ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -5°...+3°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
31 января в Украине будет сухо / фото УНИАН

Приметы погоды 31 января

Если в полдень ясно и безоблачно, то вечна будет ранняя.

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