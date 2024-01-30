Прогноз погоды в Украине на 31 января.

В среду, 31 января, украинцев ждет теплая погода без осадков и с обилием солнца. Ночью еще будут небольшие морозы до -5°, а днем по всей стране будет уверенный "плюс". Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +6°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +5°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 31 января ночью будет -4°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -4°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -2° днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 31 января - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -5°...+3°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.

Приметы погоды 31 января

Если в полдень ясно и безоблачно, то вечна будет ранняя.

Вас также могут заинтересовать новости: