Сегодня утром на высокогорье зафиксировали сильные морозы.

В Карпатах ударили 15-градусные морозы. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным спасателей, сегодня на горе Поп Иван Черногорский температура окружающей среды составляет -15 градусов. На высокогорье облачно, идет снег и дует ветер со скоростью 4-5 м/с.

Как видно на фото, высокогорье замело и из-за осадков сильно упала видимость.

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По данным Укргидрометцентра, вскоре 15-градусные морозы будут не только в горах, но и в других регионах Украины. По данным синоптиков, на этой неделе местами ночью температура будет опускаться до -10...-15 градусов. Также синоптики предупредили, что на дорогах ожидается гололедица.

Об ухудшении погоды также предупреждает народный синоптик Станислав Щедрин. По его данным, уже сегодня в центральных, Сумской, Черниговской и Харьковской областях ударит непогода: ожидаются очень сильные снегопады и метели, а в южных и юго-восточных областях пройдут сильные ливни.

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