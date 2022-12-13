По данным народного синоптика Станислава Щедрина, сегодня в Украине ожидается неблагоприятная погода.

Сегодня, 13 декабря, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует мощные снегопады, метели и сильные дожди.

"13 декабря в центральных, Сумской, Черниговской и Харьковской областях ударит непогода", - предупредил он.

По его данным, ожидаются сильные и очень сильные снегопады и метели, а в южных и юго-восточных областях пройдут сильные ливни.

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Ухудшения погоды в Украине: что говорят синоптики

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине ожидается неустойчивая погода с существенными колебаниями температуры и осадками.

По данным Погода УНИАН, сегодня похолодание накроет всю Украину. На западе и севере температура днем будет держаться на уровне -2°...0°, в центральных областях ожидается -1°...+1°, на юге будет до +3°, на востоке - до +5°, а в Крыму воздух прогреется до +9°.

Также на сегодня синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

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