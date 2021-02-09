В Укргидрометцентре предупредили об "очередном ударе зимы" и рассказали, когда закончатся снегопады (видео)

На днях интенсивность осадков должна уменьшиться.

В Украине бушует непогода / Фото REUTERS

Синоптики предупреждают, что завтра, 10 февраля, непогода немного отступит из Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По их словам, интенсивность осадков должна уменьшиться. Впрочем, в четверг специалисты ожидают очередной удар зимы. Только на выходных, по предварительным прогнозам, снег угомонится. Но надеяться, что на этом суровая зима закончится, в Укргидрометцентре не советуют.

"Если говорить о будущем, то улучшение погодных условий уже начинается в выходные. Будет прекращение осадков, но холодный воздух. Поэтому на следующей неделе значительных осадков не ожидаем. Впрочем, снижение температуры ночью до -15°...-20° почти на всей территории", - говорит синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

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