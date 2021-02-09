В Укргидрометцентре предупредили об "очередном ударе зимы" и рассказали, когда закончатся снегопады (видео)

10:37, 9 февраля 2021
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На днях интенсивность осадков должна уменьшиться.

В Украине бушует непогода / Фото REUTERS
В Украине бушует непогода / Фото REUTERS

Синоптики предупреждают, что завтра, 10 февраля, непогода немного отступит из Украины. 

Об этом говорится в сюжете ТСН. 

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По их словам, интенсивность осадков должна уменьшиться. Впрочем, в четверг специалисты ожидают очередной удар зимы. Только на выходных, по предварительным прогнозам, снег угомонится. Но надеяться, что на этом суровая зима закончится, в Укргидрометцентре не советуют.

"Если говорить о будущем, то улучшение погодных условий уже начинается в выходные. Будет прекращение осадков, но холодный воздух. Поэтому на следующей неделе значительных осадков не ожидаем. Впрочем, снижение температуры ночью до -15°...-20° почти на всей территории", - говорит синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык. 

Непогода в Украине: что известно

  • В Ривненской области в некоторых школах приостановили обучение. Снегоочистительная техника хоть и работала, но безрезультатно. По трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков. 
  • На Волыни из снежного сугроба спасатели достали три рейсовых и школьный автобус. Из-за сильных порывов ветра дороги там заносило мгновенно.
  • На двух путях Житомирской области тоже не пускали фуры. Снежный покров достиг 30 см. Из-за непрекращающегося снегопада не успевали расчищать дороги.
  • В Винницкой области такого количества снега не видели уже давно. Здесь выпало до 40 см осадков. Кроме того, под снегом был сплошной лед. Машины буксовали и влетали в кюветы. 
  • Десятки аварий из-за непогоды произошли на дорогах Николаевской области. Дождь на морозе сразу превращался в лед. Автомобили скользили, водители теряли управление и въезжали друг в друга.
  • Зато в Одесской области были "погодные качели". Из-за налипания мокрого снега не выдержали электросети: в регионе без света оказались почти полсотни населенных пунктов. Из-за скользкой дороги спасателям приходилось спецтехникой разблокировать пострадавших. Скользко было и в самой Одессе.
  • В пробках запиналась столица. Карта Киева накануне имела вид сплошной красной линии. Путь, который обычно длится полчаса, водители преодолевали за два-три. Таксисты традиционно сразу подняли цены. 
  • В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывов ветра, налипания мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пункта в 12 областях, а именно: Одесская - 85, Херсонская - 54, Киевская - 40, Сумская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровская - 1.

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Автор: Елена Пилипчак

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