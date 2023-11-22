Осложнения погоды, по предварительным прогнозам, ожидается уже в конце этой недели.

В ближайшие дни погода в Украине будет динамически меняться. Уже ближайшей ночью морозы усилятся, потом в Украине потеплеет, а уже в конце недели к нам придет непогода с сильным ветром, дождями и мокрым снегом. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В ночь на 23 ноября морозы усилятся", - предупреждает она. В то же время, по словам синоптика, уже 24-25 ноября ожидается потепление, но оно продлится недолго.

"Внимательно! По предварительным прогнозам, 26-го ноября, в воскресенье, в Украину приедет активный циклон. Поэтому погода осложнится - дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", - предупреждает синоптик.

В Украину идут сильные морозы - что известно

Об усилении морозов предупреждает также синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, особенно стоит обратить внимание на 23 ноября. Ожидается, что это будет самый холодный из ближайших дней. Температура ночью по Украине составит -6...-11 мороза, а на северо - востоке страны - Сумщина, Харьковщина - даже до -14 градусов в ночные часы. К тому же, с данными синоптика, в этот день усилится ветер, который еще больше придаст ощущение холода.

Вас также могут заинтересовать новости: