На юге страны осадки будут в виде дождей.

В среду, 22 ноября, в Украине похолодает. Мороз будет ночью и днем в большинстве областей, лишь на юге, в Прикарпатье и Закарпатье столбики термометров поднимутся до +3°...+7°, а в Крыму будет до +11°.

На Прикарпатье осадки будут в виде снега и мокрого снега, на юге - преимущественно виде дождей, а в центральной части Украины и на севере ожидается снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем -2°, снег.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -6°, днем -1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.

В Тернополе 22 ноября ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +4°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -6°...0°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью -6° днем -2°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -6°...-3°, снег.

В Одессе 22 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+11°, дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°.

Приметы погоды 22 ноября

Иней на древах - к морозам, туман - к оттепелиь. Облачная, снежная погода предполагает ненастный май, иней - урожай овса, дождь - пшеницы.

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