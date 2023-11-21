Кроме сильных морозов в этот день также ожидается и усиление ветра.

В ближайшие дни температура будет колебаться. Если сегодня днем ожидается от -2 до +3, то 22 ноября уже во многих областях будет "минус". В частности, в северной части и днем, и ночью в течение суток будет мороз -1...-6, в восточных областях в течение суток -3 ... -10, а на остальной территории ожидается от -3 до +2. теплее традиционно будет на юге: ночью 22 ноября 0...+5, днем +3...+10. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"23 ноября - самый холодный из ближайших дней, еще и ветер в придачу. Температура ночью по Украине -6...-11 мороза, а на северо-востоке страны - Сумщина, Харьковщина - даже до -14 градусов в ночные часы", - предупреждает синоптик.

Днем, по ее данным, также будет мороз 0...-6. Даже на юге страны будет ночью 0...-5, однако днем еще +1...+7.

Видео дня

"Итак, на 23-е число обращаем внимание, потому что там и ветер будет, и мороз. Наиболее морозной будет ночь на 23 число, особенно это касается Сумщины и Харьковщины. 23-го возможны метели", - отметила она.

По данным Натальи Птухи, 24 ноября температура в Украине несколько повысится. атмосферный фронт пройдет, соответственно, воздушные потоки будут преобладать юго-западные, поэтому температура несколько повысится.

"И мы будем оставаться в поле пониженного давления, поэтому в дальнейшем возможны осадки, преимущественно в виде дождя, но в северных областях еще могут быть кое-где с мокрым снегом", - сказала специалист.

Погода в Киеве - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, на этой неделе в Киеве ожидается резкое похолодание. Ночью 23 ноября температура в столице упадет до -7°...-9°. Но уже на следующий день потеплеет - "плюс" будет как днем, так и ночью.

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