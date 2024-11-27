В столице Южной Кореи прошел исторический снегопад.

В среду, 27 ноября, столицу Южной Кореи Сеул накрыл сильнейший снегопад за всю историю наблюдений. Из-за осадков заблокировано движение, отключено электричество и отменены сотни рейсов. Власти тем временем готовятся к новым снегопадам в ближайшие дни, сообщает Reuters.

Как сообщается, из-за непогоды погибли два человека, а падающий из-за сильного ветра мусор со зданий и строительных площадок травмировал несколько пешеходов.

По данным синоптиков, холодный воздух пришел с северо-запада и превратил дождь в снег. За ночь выпало 18 см осадков, что стало рекордом с начала ведения учета в 1907 году. Ожидается, что снегопад в Сеуле продолжится с интенсивностью 5 см в час.

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Агентство сообщается, что более 200 авиарейсов пришлось отменить или задержать, поскольку аэропорты по всей Южной Корее столкнулись с суровыми погодными условиями, включая сильный ветер. Также пришлось остановить около 70 паромов. Из-за непогоды без света остались тысячи домов.

Зима в Японии

Тем временем в Японии наблюдалась самая длительная за всю 130-летнюю историю наблюдений задержка в выпадении снега. Обычно первые снегопады на горе Фудзи происходят в начале октября, однако в этом году они задержились как минимум на месяц.

Предполагается, что летняя жара, которая побила рекорды с 1898 года, вероятно, задержала снегопады. И это, по словам синоптиков, может быть связано с глобальным потеплением.

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