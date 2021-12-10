Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

В ближайшее время на западе Украины ожидаются опасные метеорологические явления: туман и гололедица на дорогах.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"До конца суток 10 декабря, ночью и утром 11 декабря в западных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 метров, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в Волынской, Ривненской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили синоптики.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украину приедет настоящее весеннее тепло. Местами на Юге столбики термометров поднимутся до +15°, а в Крыму - еще выше. Но, по словам синоптика, потепление нивелируется сильным ветром. На выходных в западных областях также ожидается мокрый снег и его налипание, говорит синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская