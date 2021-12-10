По прогнозу Натальи Диденко, в южных областях Украины ожидается до +15°, а в Крыму - еще теплее.

В ближайшие дни в Украину придет настоящее весеннее тепло. Местами на Юге столбики термометров поднимутся до +15°, а в Крыму - еще выше.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.ua.

"В течение 10-12 декабря - среди календарной зимы - в южной части Украины столбики термометров максимально поднимутся до +10...+15 градусов. А в Крыму, возможно, и на несколько градусов еще выше", - рассказала она.

Но, по словам синоптика, потепление нивелируется сильным ветром.

"В конце недели в большинстве областей ветер будет достигать штормовых значений", - предупредила она.

Читайте такжеПочти по всей Украине объявили I уровень опасности: синоптики предупреждают о непогоде (карта)

По данным синоптика, Украина окажется между активным циклоном с несколькими центрами низкого атмосферного давления на западе и юге и мощным антициклоном на северо-востоке.

"Самой холодной остается западная часть Украины. Здесь даже небольшие "минусы" будут провоцировать гололед, а также гололедицу", - предупредила специалист.

На выходных в западных областях также ожидается мокрый снег и его налипание, говорит синоптик.

"В пятницу и выходными, в течение 10-12 декабря, в большинстве областей Украины несколько потеплеет. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+9 градусов. Однако ветер будет нивелировать эту приятную синоптическую метаморфозу", - рассказала она.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что с 13 по 19 декабря в Украине будет теплая погода.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская