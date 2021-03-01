Снегопады и потепление до +15°: прогноз погоды на первую неделю марта (карта)

Потепление придет в западные области.

На этой неделе ожидается скачок температуры / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с температурой +6°. В четверг резко потеплеет до +14°, но всего на один день. В пятницу в Тернополе и Хмельницком пройдет снег. Практически всю неделю время от времени будет выглядывать солнце.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте также Первый день весны в Украине начнется дождями: прогноз погоды на сегодня (карта, видео)

В понедельник, 1 марта, практически по всей стране ожидается пасмурная погода. Западную и южную части зацепят дожди. Температура днем повысится до +8°, в центральных областях не ожидается выше +4°.

Прогноз погоды на понедельник, 1 марта / фото УНИАН

Во вторник дожди переместятся на Сумщину и Харьковщину. В западных областях потеплеет до +15°. Практически по всей стране выглянет солнце.

Прогноз погоды в Украине на 2 марта / фото УНИАН

В среду дожди уйдут, а солнца станет немного больше. Температура чуть-чуть снизится и немного выровняется по всей Украине.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото УНИАН

В четверг начнется настоящее весеннее потепление: температура в центральных областях достигнет отметки в +10°. По всей Украине по-прежнему будет сухо и время от времени будет показываться солнце.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото УНИАН

В пятницу температура резко упадет, в Тернополе и Хмельницком даже ожидается снег, в центральных и восточных областях - дожди. Температура днем опустится до +4°.

Прогноз погоды в Украине на 5 марта / фото УНИАН

На выходных, 6 и 7 марта, осадки прекратятся и снова выглянет солнце. Температура останется без перемен: дневной максимум составит +6°.

Прогноз погоды в Украине на 6 марта / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 7 марта / фото УНИАН

Народный прогноз

1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

4 марта, народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды. При ветре лучи вокруг звезд различны: откуда они длиннее, оттуда и ветер.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: