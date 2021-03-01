Снегопады и потепление до +15°: прогноз погоды на первую неделю марта (карта)
Потепление придет в западные области.
На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с температурой +6°. В четверг резко потеплеет до +14°, но всего на один день. В пятницу в Тернополе и Хмельницком пройдет снег. Практически всю неделю время от времени будет выглядывать солнце.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Первый день весны в Украине начнется дождями: прогноз погоды на сегодня (карта, видео)
В понедельник, 1 марта, практически по всей стране ожидается пасмурная погода. Западную и южную части зацепят дожди. Температура днем повысится до +8°, в центральных областях не ожидается выше +4°.
Во вторник дожди переместятся на Сумщину и Харьковщину. В западных областях потеплеет до +15°. Практически по всей стране выглянет солнце.
В среду дожди уйдут, а солнца станет немного больше. Температура чуть-чуть снизится и немного выровняется по всей Украине.
В четверг начнется настоящее весеннее потепление: температура в центральных областях достигнет отметки в +10°. По всей Украине по-прежнему будет сухо и время от времени будет показываться солнце.
В пятницу температура резко упадет, в Тернополе и Хмельницком даже ожидается снег, в центральных и восточных областях - дожди. Температура днем опустится до +4°.
На выходных, 6 и 7 марта, осадки прекратятся и снова выглянет солнце. Температура останется без перемен: дневной максимум составит +6°.
Народный прогноз
1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.
2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.
4 марта, народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.
7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды. При ветре лучи вокруг звезд различны: откуда они длиннее, оттуда и ветер.
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