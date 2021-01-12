"Погружаемся в настоящую зиму": синоптик предупредила украинцев о метелях и гололедице
К Украине приближается циклон, который принесет морозную погоду.
Завтра, 13 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, временами дождь, налипание мокрого снега, метели, гололед, гололедица, сильный ветер - на юге, востоке Украины, а также на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине, в восточных районах Кировоградской и Черкасской областей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"К нам несется циклон! В течение суток 13 января сложные погодные условия постепенно охватят нашу юго-восточную часть, восток Украины, а также Полтавщину, Сумщину, Днепропетровщину, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Днем 13 января в Одесской области ситуация утихомирится", - написала она.
Снег будет выпадать завтра также в западных областях Украины, но здесь температура воздуха днем будет превышать ноль градусов.
В Украине ближайшей ночью ожидается -2°...-7°, завтра днем 0°...-4°, на юге и западе около нуля.
Воздушная масса арктического происхождения придет в Украину с 14 января, "начнет" с северных областей.
Столица завтра оказывается в паузе между двумя мощными атмосферными циклонами, среди поля повышенного атмосферного давления. Поэтому существенных осадков не предвидится. Ночью в Киеве ожидается -2°...-4°, днем около -1°.
Похолодание начнет в Киев заходить с 14 января, пик морозов придется на 15-19 января. В ночное время ожидается до -15°...-19°.
"Начинаем погружаться в настоящую зиму!"- резюмировала синоптик.
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