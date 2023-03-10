Сегодня в Украине ожидается похолодание, которое накроет всю страну.

Сегодня, 10 марта, по всей Украине ожидается незначительное похолодание. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, теплее всего будет в западных, южных областях, а также в Кировоградской области, где температура воздуха составит в пределах от +9...+11 и до +12...+15.

На востоке, по прогнозу народного синоптика, температура днем поднимется до +8...+10 градусов.

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"Холоднее всего будет на севере - до +6...+9 градусов, днем по всей стране без существенных осадков", - сообщил он.

Похолодание в Украине - что говорят синоптики

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украине до конца недели ожидается осложнение погоды. В частности, он прогнозирует местами снижение температуры, которое будет сопровождаться дождями, снегом и усилением ветра.

О похолодании также говорит известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, снижение температуры коснется севера Украины. Зато в центре и на юге наоборот значительно потеплеет - там ожидается +12...+18 градусов.

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