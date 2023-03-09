В большинстве областей сохранится теплая и сухая погода.

В пятницу, 10 марта, погода в Украине начнет меняться. На севере и в некоторых центральных областях температура снизится на несколько градусов. По всей стране будет преобладать небольшая облачность. Дожди ожидаются лишь в Донецкой области, на Закарпатье и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +7°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +12°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Тернополе 10 марта ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +4°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+8°.

В Одессе 10 марта - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +16°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+6°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+12°, ливень.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +11°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.

Приметы погоды 10 марта

10 марта - если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

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